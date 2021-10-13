Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği belge ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Önemli bir belge ulaştı. Temel attıktan sonra ihale yapıyorsunuz” dediği usulsüzlüğün Isparta Şehir Hastanesi yapım işine ilişkin olduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’na ulaşan belgeye göre Isparta Şehir Hastanesi’nin temeli 12 Mart 2014 tarihinde atılırken ihale ise 24 Temmuz 2014 tarihinde yapıldı ve hastanenin yapım işi Akfen İnşaat’a verildi.

Ankara’da bugün muhtar ve STK’larla buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eline bir belge ulaştığını belirterek, “Gidiyorsunuz önce temel atıyorsunuz, temel attıktan sonra ihale yapıyorsunuz. Temeli atan firmaya ihaleyi veriyorsunuz, akıl alacak şey mi bu?” ifadesini kullanmıştı. Söz konusu usulsüzlüğün Isparta Şehir Hastanesi yapımına ilişkin olduğu ortaya çıkarken Kılıçdaroğlu’na ulaşan belgelere göre süreç şöyle gelişti.

İhale süreci 2012 yılında başladı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, 2012 yılında Isparta Şehir Hastanesi’nin yapım işi için belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale açtı. İhaleye giren Akfen İnşaat, 22 Şubat 2013 tarihinde 52 milyon 250 bin TL’lik ilk teklifini sunarken içerisinde Rönesans Holding’in de yer aldığı beş ortaklı bir konsorsiyum da 52 milyon 300 bin TL tutarında bir teklifte bulundu. Bu arada ihalenin henüz sonuçlanmamasına ve ihale sürecinin devam etmesine karşın 12 Mart 2014 tarihinde düzenlenen törenle 755 yataklı Isparta Şehir Hastanesi’nin temeli atıldı. Dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun da katıldığı törenin açılış konuşmasını Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın yaptı.

İhale Akfen İnşaat’a verildi

İhale Komisyonu, temel atma töreninin ardından 28 Mart 2014 tarihinde oy birliği ile almış olduğu karar doğrultusunda ihalenin iptal edilmesini talep etti. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ise karşı bir yazı ile ihale sürecinin devamına, iptal talebinin reddine ve ihalenin ivedi olarak sonuçlandırılmasına karar verdi. Hastanenin ihalesi, temel atma töreninden yaklaşık dört ay sonra 24 Temmuz 2014 tarihinde sonuçlandırıldı. İhale Komisyonu, ihalenin ilk teklifini revize ederek 49 milyon 850 bin TL ile en avantajlı teklifi sunan Akfen İnşaat’a verilmesini kararlaştırdı.

Komisyon üyesi şerh koydu

Komisyon üyesi Nurten Seyhan ise 1 Ağustos 2014 tarihinde kayıt altın alınan komisyon kararına şerh koydu. Seyhan şerh yazısında şu ifadeleri kullandı: Isparta Şehir Hastanesi yapım işi ihalesinde açık eksiltme yapılmış, firma detaylı tekliflerini vermiştir. Teklifinde P1’in hizmetleri, fizibilitenin üstünde kalmış, pazarlıkta firmadan, zorunlu hizmetler bedelinden düşüş yapılması istenmiştir. Ancak firma, hizmetlerde indirim yaparken, bina kullanım bedelini yükseltmiştir. Bina kullanım bedeli, açık eksiltme sonrası pazarlıkta verdiği revize teklifinde belirttiği fiyatın üstünde olamaz, çünkü pazarlıkta düşüş yapması beklenir. Bu sebeple verilen fiyat tarafımca uygun görülmemiştir.

Temel atma töreni hukuka aykırıdır

İhale süreci sonuçlandırılıp ihale komisyon kararı alınmadan, ihaleyi kazandığı belirtilen firma ve bakanlık yetkilileri ile birlikte 12 Mart 2014 tarihinde Isparta Şehir Hastanesi’nin temel atma töreni yapılmıştır. İhale kararı almadan önce gerçekleşen temel atma töreni hukuka aykırıdır, ihale komisyonunu zor durumda ve zan altında bırakmıştır.”

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