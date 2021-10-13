Kılıçdaroğlu: Dün elime önemli bir belge ulaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün geldiğimiz nokta, dün önemli bir belge ulaştı. Önce temel atıyorsunuz, sonra ihale yapıyorsunuz. Temeli atan firmaya ihaleyi veriyorsunuz. Önce ihaleyi yapmadan önce temeli atıp sonra firmaya veriyorsanız ortada bu milletin cebine göz dikenlerin iradesi var demektir" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, Ankara'da Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuştu.

"Hiç kimse ilk 4 maddeye dokunamaz"

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları biliyorsunuz. El birliği ile Türkiye'yi aydınlığa çıkartmamız lazım. Siyaset kurumun topluma güven vermesi lazım. Herkesin siyasi görüşü farklı olabilir. Önce milli değerlerimizi bir arada tutmak zorundayız. Devletin organları nedir? Anayasa belirler. İlk dört madde değiştirilmesi teklif edilemeyen maddeler. Hiç kimse ilk 4 maddeye dokunamaz, ilk 4 maddenin teminatı Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli vatandaşlarıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa diyor ki 3 organ var. Yasama, yürütme, yargı. Bunlardan birincisi Yasama organı yani TBMM. TBMM'de sizin seçtiğinizi sandığınız milletvekilleri gerçekten de milleti temsil ediyorlar mı? Siz aslında seçim sandığına gittiğinizde milletvekili seçmiyorsunuz, bir partiye oy veriyorsunuz. Yani milletin vekilini millet seçmiyor. Böyle olunca vekiller Genel Başkanlara bağlı oluyor. Yapmamız gereken çoklu organ yetmezliğinden bir an önce iktidarı kurtarmanın yolu milletin vekilini milletin seçmesidir.

Yürütme yani Cumhurbaşkanı ve bakanlar. Devleti saydam kılarlar. TBMM'nin çıkardığı kanunların gereğini yürütme organı yapar. Bugün geldiğimiz nokta, dün önemli bir belge ulaştı. Önce temel atıyorsunuz, sonra ihale yapıyorsunuz. Temeli atan firmaya ihaleyi veriyorsunuz. Önce ihaleyi yapmadan önce temeli atıp sonra firmaya veriyorsanız ortada bu milletin cebine göz dikenlerin iradesi var demektir.

Üçüncüsü yargıdır. Mahkemelerin bağımsız olması gerekir. Hepimizin sorumluluğu var. Eğer bizler evlatlarımıza güzel bir Türkiye bırakmayacaksak neden siyaset yapıyoruz? En altta bir hakim var karar veriyor. Karar gider yukarıya, oradan gider Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi der ki 'Bu karar yanlıştır düzeltin' Anayasa Mahkemesi'nin kararı bütün makamları, mevkileri bağlar ama en alttaki hakim diyor ki 'Ben AYM'nin kararını uygulamam' o zaman nasıl güveneceksiniz? Hakimlik yani yargı can ve mal güvenliği demektir. Bir haksızlıkla karşılaştığımda ilk başvuracağım yer hâkimdir.

Sistem değişti. Kanun tekliflerini milletvekilleri verecek. Seçildiniz ve milletvekili oldunuz, birisi geldi dedi ki 'Şu tıbbi cihazlarla ilgili kanun teklifi hazırlar mısınız?' nasıl hazırlayacaksınız? Her işi ehline teslim etmeniz gerekir. Kanun teklifini verenler TBMM Komisyonları'nda hangi teklife imza attıklarını bile bilmiyorlar. Bunları değiştirmemiz lazım. Sağlıklı, tutarlı bir rejimi inşa etmemiz lazım. Bir kişiye devlet teslim edilemez."