Kılıçdaroğlu'nun avukatından, grup toplantısı konuşmasına erişim engeli kararı veren hâkim hakkında suç duyurusu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında yaptığı konuşmayla ilgili haberlere erişim engeli getiren hâkim hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin 11 Şubat 2020 tarihli grup toplantısında, “FETÖ'nün siyasi ayağı” tartışmaları üzerinden 20 soru ve 20 yanıt sıralayarak, "Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır" açıklaması yaptığı haberlere erişim engeli getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, “kişilik haklarını ağır biçimde ihlal ettiği” gerekçesiyle haberlere erişimin engellenmesi ve içeriğin yayından çıkarılmasını talep etti. İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, talebi kabul ederek T24'ün de yer aldığı 20 sitenin haberine ve bir sosyal medya paylaşımına erişim engeli ve yayın yasağı getirdi.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, söz konusu erişim engeli ve yayın yasağı kararına imza atan İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimi İ.A. hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Genel Başkan’ımızın konuşması ile ilgili olarak yayın yasağı ve erişim engeli koyanlardan hesap sormak boynumuzun borcu olsun! Görevini kötüye kullanan ve dahası siyasi güdülerle hareket eden bu hâkim hakkında derhal suç duyurusunda bulunup takipçisi olacağız” dedi.

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