Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik: Çakıcı’nın şartlı salıverilmesi yanacak

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik "hakaret ve tehdit" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı davada, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in Çakıcı’nın başka suçlardan infaz aşamasındaki dosyası nedeniyle koşullu salıverilme ve denetimli serbestlikten yararlanamayacağı uyarısında bulunduğu gündeme geldi.

Ankara 60. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yönelik “hakaret ve tehdit” suçlarını işlediği gerekçesiyle Alaattin Çakıcı'yı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Tutanaklara göre karar duruşmasında Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, ceza alması halinde Çakıcı hakkında daha önce verilmiş koşullu salıverilme denetim hükümlerinin yanacağı uyarısında bulundu. Avukat Çelik, sanık Çakıcı’nın bu nedenle mazeret belirterek davayı uzatmaya yönelik talepte bulunduğunu ifade ederek, hakimin davayı karara bağlamasını talep etti.

Çelik, duruşmada, “Sanığın başka suçlardan infaz aşamasında olan ve koşullu salıverilmesine karar verilmiş olan, dosyası bulunmaktadır, mahkemeniz dosyasında hüküm alıp kesinleşmesi halinde bu koşullu salıverilmesini ve denetiminin yanacağı açıktır” dedi. Avukat Celal Çelik’in bu açıklamasına göre Çakıcı’nın şartlı salıverilmesi geri alınacak ve yeniden cezaevine girmesi gündeme gelecek.