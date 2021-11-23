Kılıçdaroğlu'nun alışveriş yaptığı pazarcı: Bana güveniyor ki koruma ordusu olmadan geliyor, bana güvenen adama ben de güvenirim

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazar günü gittiği semt pazarından alışveriş yaptığı pazarcı esnafıyla yaptığı görüşmeyi yazdı.

Kılıçdaroğlu ile aynı semtte oturduğunu söyleyen Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’da bulunmam durumunda her Pazar kesinlikte uğradığım semt pazarına hafta sonu Kılıçdaroğlu da eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile gitmiş. Sürekli alışveriş yaptığım, Kırşehir kökenli bir pazarcının tezgahına alışveriş için gittiğimde Kılıçdaroğlu’nun biraz önce kendisinden alışveriş yaptığını, ağabeyi ile sohbet ettiğini belirtti.

Sağ kökenli olduğunu bildiğim için üstelemedim ancak o Kılıçdaroğlu ile tezgahında sohbet etmiş olmanın heyecanı içinde durmadı. Birkaç kez Kılıçdaroğlu’nun yanında bir koruma ordusu olmadan, sade, sıradan bir vatandaş gibi gelip alışveriş yapmış olmasına duyduğu hayranlığı dile getirdi. 'İşte o durumda olan benim halimden anlar' dedi. Çevresinde bir koruma ordusu olmadan Pazar yerinde halkın içinde rahatlıkla dolaşmasının yarattığı etkiden kurtulamamıştı.

Şu cümlesi sanırım yarattığı etkiyi özetleyen önemli noktaydı: 'Diğer liderlerden daha fazla saldırıya uğradı. Yürekli adammış, eşini almış yanına, senin, (yanındaki diğer müşteriyi gösterip) bu abla, abi gibi geldi alışverişini yaptı, poşetini kendi taşıdı.'

Bu noktada da kalmadı, şu sözleri çok daha önemliydi: 'Buraya bu şekilde gelebiliyorsa, demek ki bana güveniyor. Benim yanımda kendisine zarar gelmeyeceğine inanıyor ki koruma ordusu olmadan gelip benim tezgahımdan alışveriş yapıyor. Bana güvenen adama ben de güvenirim; bugüne kadar oyum nasip olmamıştı, ama bu kez vereceğim...'"

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - Pazar alışverişine giden Kılıçdaroğlu: Gıda durumlarını, tekrar etmeye gerek yok, korkuya mahal yok, çözeceğiz inşallah

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu pazar izlenimlerini anlattı: En çok duyduğum cümle "Ne olursunuz bizi kurtarın" oldu