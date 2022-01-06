"Kılıçdaroğlu’nun açıklama tarzı doğru değil ama sokak hareketleri muhalefetin birliğini bozabilir"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sokağa çıkmayacağız” söylemini değerlendiren siyaset bilimci Edgar Şar, “Kılıçdaroğlu’nun yaklaşımı doğru demiyorum ama sokak hareketleri genelde muhalefetin birliğini bozar” diyerek Venezuela’nın bugün geldiği durumu örnek verdi.

Daktilo1984 YouTube kanalında yayınlanan Devr-i Sabık programında Özgün Emre Koç’un konuğu olan siyaset bilimci Edgar Şar, muhalefetin izlediği politikayı değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sokağa çıkmayacağız, gereğini sandıkta yapacağız” ifadesini yorumlayan Şar, “İktidarın değişmesinin tek yolu muhalefetin birliğinin sağlanmasıdır. Otoriter rejimlerde kutuplaşma çok fazla olduğundan sokak hareketleri genelde bu birliği bozar” dedi.

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Şar, sözlerine şöyle devam etti:

“Popülist-otoriter rejimlerde kutuplaşma ve kutuplaştırma çok oluyor. İktidar, halkın desteğini sürdürmek için kutuplaştırmayı artırıyor. Sokak hareketleri de muhalefetin birliğini bozuyor çünkü muhalefet çok çeşitli gruplardan oluşuyor ve bu grupları bir arada tutmak zor oluyor. Sola yakın olanlar ‘Sokağa çıkalım, bu demokratik hakkımız’ diyor, sağdakiler ‘Bu, iktidarın eline koz verir’ diyor.

Bunun bir örneği Venezuela’da yaşandı. Venezuela’da muhalefet, Chavez’in 1999’da iktidara gelmesinden 16 yıl sonra ilk kez bir şey kazandı. Chavez öldü, yerine Maduro geldi ama muhalefet kongreyi ilk kez 2015’te kazandı. Hemen de kazanamadılar, muhalefetin kuruluşunun sekizinci yılında kongrede üçte iki çoğunluğu alabildiler. Bu çoğunluğu alınca Maduro’yu gönderebiliriz diye düşündüler ama Maduro ilk olarak ellerinden süper çoğunluğu aldı. YSK hâlâ onun elinde olduğu için bazı vekillerin mazbatalarını iptal etti ve süper çoğunluğu yok etti. Erdoğan da bugün bunu yapabilir, yaptı da.”

Devamında Venezuela’da muhalefetin kendi içinde nasıl bölündüğünü aktaran Şar, “‘Bu muhalefetle konuşulmaz, biz bunu sokağa çıkarak çözelim’ diyenlerle ‘Meclisin çoğunluğu bizde, oturup konuşalım’ diyenler kavgaya başladı. Sokağa çıkanlar ‘Bugün seçim olsa Maduro gider’ diye düşünüyordu ancak durum öyle olmayabiliyor. Türkiye’den bakarsak, Erdoğan’la meclisteki AKP’li bir milletvekili aynı mı? Erdoğan tek başına hâlâ yüzde 45-50 oy alabiliyor, AKP tek başına yüzde 23 oy alabiliyor. Venezuela’da da Maduro bu fırsattan istifade ederek yeni bir meclis kurdu, meclisi baypas etti ve ülke bugünlere geldi. Venezuela’da bugün kapalı otokrasi geldiyse bunda muhalefetin bu hatalarının da etkisi var” dedi.

Muhalefetin sokak hareketinin meşruiyetini ortadan kaldıracak söylemlerini yanlış bulduğunu da ekleyen Şar, bu konunun Erdoğan’ın ortaya attığı bir tartışma olduğunu hatırlattı. “Muhalefetin bu konuyu Erdoğan’ın başlattığı eksende tartışmasını doğru bulmuyorum. Kılıçdaroğlu’nun açıklama tarzı doğru değil ama bizim Kılıçdaroğlu’na saldırmamız da doğru değil; Erdoğan’ın istediği bu” ifadelerini kullanan Şar, “İnsanların sokağa çıkması değil, çıkamaması bekâ meselesidir. Muhalefetin bunu anlatması lazım” yorumunu yaptı.

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