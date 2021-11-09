Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'nın bazı sözleri, "hakaret değil nezaket dışı" sayıldı, "zincirleme suç" kapsamına alınmadı

GÖKÇER TAHİNCİOĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit ettiği gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapse mahkum edilen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkındaki kararın gerekçesi tamamlandı. Gerekçeli karar, mahkemenin, savcının talebine rağmen, Çakıcı’nın “bölücü”, “yalaka ağızlı” gibi ifadelerini hakaret saymadığını, sadece “nezaket dışı” bulduğu bu sözler nedeniyle Çakıcı için, “zincirleme suç” hükümlerini işletmediğini ve cezada bu nedenle artırım yapmadığını ortaya koydu. Mahkeme, gerekçeli kararında, Kılıçdaroğlu’nun daha önce hakaret ettiğini ve eylemin haksız tahrik altında işlendiğini belirten Çakıcı’nın avukatının savunması için, “CHP Genel Başkanı’nın konuşmasında herhangi bir isim verilmiyor” yorumunu yaptı.

Ankara 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Çakıcı’nın sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu için, "Gafil", "Muhbir", "Adi", "Şerefsiz", "Beyni Bölücülüğe endeksli", "Onur yoksunu", "Ulan Dürzü", "Köpek" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

Kararda, Çakıcı’nın yine sosyal medya hesabından paylaştığı, el yazısı ile kaleme aldığı mektupta, “Sende olsa olsa bölücülük ruhu vardır", "O yalaka ağzınla Atatürk'ün manevi değerlerini kirletme" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Saldırı tehdidinde bulundu

Kararda, bir başka el yazısı paylaşımında ise "fasulye çubuğu ile seni tanıştırırım", "hayatının en büyük hatasını yaparsın ben yaşarken ölçündeki söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ile tanıştırırım", "Onun için sana AKILLI OL!!! diyorum" dediği ve saldırı gerçekleştirebileceğinden bahisle tehdit ettiği iddiasıyla dava açıldığı kaydedildi.

Haksız tahrik savunması

Kararda, Çakıcı’nın kendisini şöyle savunduğu belirtildi: "İsnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum, ben daha önce soruşturma aşamasında ifade vermiştim, o ifademi aynen tekrar ederim, eklemek istediğim bir husus yoktur, ben tehdit etme kastı ile yazmadım, yazdığım hususlar onu eleştirmek içindi, gerekirse esas mahkemesinde ifade vermeye gideceğim, mahkeme ayrıca beni çağırırsa duruşmaya

iştirak ederim, ceza verilecek ise yüzüme karşı okunmasını talep ederim, tabi hakim ve yüz yüze ilkesi gereği esas mahkemesindeki celseye katılacağım, beraatimi isterim."

Kararda, Çakıcı’nın avukatının da Kılıçdaroğlu’nun, Meclis konuşmasında, "Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?" dediği ve eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiği savunmasını yaptığı anımsatıldı.

Kararda, bu savunma için, “bahsi geçen konuşmada sanığın isminin geçmediği, sözlerin sanığa hitaben söylenip söylenmediğinin duraksamaya yol açmayacak şekilde net olmadığı, bu haliyle katılanın sanığa yönelik bir haksız eylemde bulunduğundan söz edilemeyeceği, yine katılanın tv kanallarında sanık yönünden yaptığı açıklamaların da tarihi dikkate alındığında sanığın paylaşımından sonra olduğu, bu sözlerinde sanığın paylaşımı bakımından haksız tahrik oluşturmadığı kanaatine varılmıştır” denildi.

Bu sözler “hakaret değil, nezaket dışı”sayıldı

Kararda, iddianame ile her ne kadar sanığın “Sende olsa olsa bölücülük ruhu vardır", "O yalaka ağzınla Atatürk'ün manevi değerlerini kirletme" şeklinde sözlerle de hakaret ettiği iddia edildiği anımsatıldı. Bu iddia için şu yorum yapıldı: “Aynı mağdura yönelik birden fazla kez işlemesi nedeniyle zincirleme suç hükümlerinin uygulanması talep edilmişse de bahsi geçen sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı

rencide edebilecek nitelikte olmayıp nezaket dışı kaba hitap tarzında olduğu değerlendirilmiş ve sanık hakkında TCK'nun 43/1 (zincirleme suç) maddesi uygulanmamıştır."

Olumlu kanaat yok

Kararda, “Sanığın adli sicil kaydına ve dosyaya yansıyan suçlu kişiliği dikkate alındığında suç işlemekten çekineceği hususunda olumlu kanaate varılamamış olup verilen cezalar bakımınan lehine takdiri indirim nedeni bulunmadığından TCK'nun 62. Maddesi uyarınca indirim yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir” denildi.

Mahkeme, önceki mahkumiyetlerinden dolayı cezayı ertelemedi. Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması durumunda cezada dörtte birden dörtte üçe kadar artırıma gidilebilecekti.

Kararın kesinleşmesi durumunda, Çakıcı’nın şartla salıverme hükümleri uyarınca daha önce ertelenmiş cezaları varsa, bunları da yeniden çekmesi gerekecek.