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Politika

KILIÇDAROĞLU NOEL'İ KUTLADI ANKARA (A.A)

24 Aralık 2010 12:28

-KILIÇDAROĞLU NOEL'İ KUTLADI ANKARA (A.A) - 24.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hristiyanların Noel Bayramını kutladı. CHP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Süryani Ortodoks Kiliseleri İstanbul Ankara Metropoliti Yusuf Çetin'e birer mesaj göndererek, Noel bayramlarını kutladı. Kılıçdaroğlu, mesajında, ''Dünya yeni bir yıla giriyor. Noel'i, bir çok medeniyete ve inanışa ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarında karşılayan Hristiyan yurttaşlarımızla, konuklarımıza; yeni yılı umutla, coşkuyla karşılayan Hristiyan alemine huzur, barış ve mutluluk diliyor, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum'' dedi.

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