-Kılıçdaroğlu nikah şahitliği yaptı ANKARA (A.A) - 11.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan'ın kızı Tuğçe Tarhan ile eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer'in oğlu Serkan Sezer'in nikah şahitliğini yaptı. Eskişehir yolundaki bir kafede düzenlenen nikah töreninde konukları, Emine Ülker Tarhan ve eşi Yargıtay üyesi Mehmet Umur Tarhan ile Zeki Sezer ve eşi Ülkenur Sezer karşıladı. Nikaha, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Sevim Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, bazı milletvekilleri, Yargıtay ve HSYK'nın bazı üyeleri, YARSAV Başkanı Murat Aslan, Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın kıydığı nikahta, gelin ve damadın şahitliklerini Kılıçdaroğlu, Zeki Hançerlioğlu ve Nejdet Kaya Sezer birlikte yaptı. Nikahın kıyılmasının ardından Fethi Yaşar, evlilik cüzdanını Kılıçdaroğlu'na verdi. Kılıçdaroğlu da genç çifte mutlu bir beraberlik dileyerek, cüzdanı geline teslim etti. Nikah sırasında, genç çiftin anne ve babalarının duygulandıkları ve gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.