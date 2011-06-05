-KILIÇDAROĞLU: NEREDEYSE DÜNYAYI AYAĞA KALDIRACAK İSTANBUL (A.A) - 04.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey yurt dışındaki gazetelere bile ateş püskürüyor. Düşünün, Economist dergisi 'CHP'ye oy verin' demiş, vay sen misin bunu söyleyen, neredeyse dünyayı ayağa kaldıracak. Recep Bey sen meraklanma halkın iradesine engel vuramazsın. CHP'nin oyu yükselişte, senin oyun düşüşte'' dedi. Kılıçdaroğlu, Kazlıçeşme Meydanı'ndaki ''Büyük İstanbul Mitingi''nde yaptığı konuşmada, geleceğe güvenle bakmanın yolunun gençlerden geçtiğini belirterek, ''Gençler bizim umudumuz. Gençlere sözüm var, sizin askerlik sürenizi 15 aydan önce 9 aya, sonra aşamalı olarak kısaltacağız. Gençlerin askerlik, eğitim, iş sorununu çözeceğim. Gençler üniversite yönetiminde söz ve karar sahibi olacaklar. Gençler daha fazla konuşacak, daha fazla söz sahibi olacak'' diye konuştu. Medyanın özgür olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey yurt dışındaki gazetelere bile ateş püskürüyor. Düşünün, Economist dergisi 'CHP'ye oy verin' demiş, vay sen misin bunu söyleyen, neredeyse dünyayı ayağa kaldıracak. Recep Bey sen meraklanma halkın iradesine engel vuramazsın. CHP'nin oyu yükselişte, senin oyun düşüşte'' dedi. Türkiye'yi en iyi yönetecek partinin CHP olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, 3 bakanlar kurulu çıkaracak kadroları olduğunu vurguladı. Türkiye'ye barışı, huzuru, demokrasiyi, iş ve aşı getireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Ben bunları söylediğim zaman, 'Bunları nasıl yapacaksın' diye soruyorlar. İstanbul'da yüz binlerin önünde söz veriyorum. İlk 4 ay içinde Aile Sigortası kurumunu kurmazsam, çiftçiler için mazotu 1,5 liraya indirmezsem, esnafın emekli aylığından kesilen yüzde 15 sosyal güvenlik destek primini kaldırmazsam, gençler için bedelli askerliği çıkarmazsam -durumu olanlardan bedeli alınacak, olmayandan alınmayacak. O parayla öğrenci yurdu yapacağız- siyaseti de genel başkanlığı da bırakacağım. İlk 4 ay içinde bunları yapacağım. Benim sözüm sizin Kemal'inizin sözüdür. Benim sözüm halkın sözüdür. Ben bu sözü vermeden önce 6 ay boyunca sabahlara kadar çalıştık. Kuruş kuruş hesapladık. Ve kararımızı verdik. Bu ülkede ilk 4 ay içinde barışı, huzuru sağlayacağız.'' Kazlıçeşme'ye 1 milyon kişinin gelmesinin hedeflendiğini anlatan Kılıçdaroğlu, ''1 milyon kişi gerçekleşti. Emek verenlere, gelenlere, hepinize şükranlarımı sunuyorum'' dedi. -''GEÇMİŞİNİN TEMİZ OLMASI LAZIM''- Sağlıklı demokrasilerde liderlerin televizyonlara tartıştığını, halkın ona göre karar verdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Ben de böyle bir çağrı yaptım. Arkamdan bir sürü laf ediyorsun, konuşmalar yapıyorsun, gıybet yapıyorsun. Ya arkadaş gel konuşalım, tartışalım. Sen sor ben cevap vereyim, ben sorayım sen cevap ver'' diye konuştu. ''Taksi paran bizden korkma çık Kemal'in karşısına'' yazılı pankartı okuyan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Ben taksi parasından vazgeçtim. Ben uçak parası vermeye de razıyım. Recep Bey Kemal kardeşinizin karşısına çıkabilir mi? Olabilir ya yeterli bilgisi yoktur, deneyimi yoktur. Eyvallah, hiç itirazım yok. Ben buradan bir çağrı daha yapıyorum. Recep Bey istiyorsan bütün Bakanlar Kurulunu al gel, ben tek başıma çıkacağım. Bakanlar Kuruluyla çıkabilir mi? Bir ülkeyi yöneten kişi, cesaret edip anamuhalefet partisi lideri ile aynı masa etrafında bir araya gelmiyorsa o kişiye ne denir? Peki korkak insanların bir ülkeyi yönetmesi beklenebilir mi? Ben onun ezberini bozacağım. Gelse ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. İstediği kadar söylesin, konuşsun. Benim yüreğim, benim cesaretim var. Benim ahdım var, güzel bir ülkeyi, mutlu bir Türkiye'yi yaratacağım. Herkesin huzurlu olduğu bir ülkeyi yaratacağım. Eğer cesaretten bahsediyorsa cesur olsun. Allahaşkına neden cesur olmuyorsun? Ben öyle karate kursuna, boks kursuna gitmedim. Oturacağız, iki uygar insan gibi tartışacağız. Gelir mi? Ben de biliyorum gelmez. Gelmesi için 3 tane şart var. Geçmişinin temiz olması, kul hakkı yememiş olması lazım, mangal gibi yürek olması lazım.''