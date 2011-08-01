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Politika

KILIÇDAROĞLU: NEFRETLE KINIYORUM ANKARA (A.A)

01 Ağustos 2011 22:00

-KILIÇDAROĞLU: NEFRETLE KINIYORUM ANKARA (A.A) - 01.08.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Dünya pratiği, terörle sonuç alınamayacağı gerçeğinde ittifak etmişken, hala insanlık suçu terörist saldırılarda ısrar edenleri nefretle kınadığını'' bildirdi. Kılıçdaroğlu, Van'ın Başkale ilçesi Gedikbaşı köyü yakınlarındaki terörist saldırıda 3 askerin şehit olması, 4 asker ile Başkale Kaymakamı Bilgihan Bayer ve korumasının yaralanması nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, terörün çirkin yüzünü göstermeye devam ettiğini belirterek, saldırıyı kınadı.  Saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:  ''İnsanlık suçu olan bu saldırıda makam aracıyla olay yerinden geçen Başkale Kaymakamı Bilgihan Bayar ile korumasının da yaralandığı bildirildi. Dünya pratiği, terörle sonuç alınamayacağı gerçeğinde ittifak etmişken, hala insanlık suçu terörist saldırılarda ısrar edenleri nefretle kınıyor, şehitlerimize rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine üzüntülerimle geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, yaralı Mehmetçiklerimizle birlikte, yaralı Kaymakam Bayar ve korumasına da acil şifalar diliyorum.''

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