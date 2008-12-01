Kılıçdaroğlu: Nefesi kokanlar köşeyi döndü

Karabük İl Başkanlığı'nca düzenlenen yemeğe katılan Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Karadağ ve türbanlı eşiyle sohbetinde “Daha dün açlıktan nefesi kokanlar bugün köşeyi dönüyor" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Karabük İl Başkanlığı'nca önceki akşam düzenlenen "Karanlık Günlerden Aydınlık Geleceğe" gecesine katıldı.



CHP İl Başkanı Bayram Karadağ ve türbanlı eşiyle sohbet eden Kılıçdaroğlu, Karabük'e üçüncü kez geldiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Daha düne kadar Karabük'te hamam sahibi olanlar, bugün han hamam sahibi oldu. Normal vatandaşa gidince din iman söyleminde bulunanlar, kendilerine gelince ceplerini düşünüyor. Hanlar, hamamlar, lüks araç sahibi oluyorlar. Daha dün açlıktan nefesi kokanlar bugün köşeyi dönüyor."

