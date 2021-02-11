Kılıçdaroğlu muhtarlara seslendi: Zayıfsınız çünkü birlik değilsiniz; ortak taleplerinizi birlikte seslendirme iradenizi güçlendirmelisiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanaat Önderleri Buluşması'nda muhtarlarla bir araya geldi. "Neden sosyal yardımlar muhtarlar aracılığıyla dağıtılmıyor?" sorusunu gündeme getiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, muhtarlara, "İzne gidince ödeneğiniz kesiliyor, niçin? Sizi de millet seçti. Neden bu çifte standart. Neden bu konuda hiç sesinizi çıkarmıyorsunuz. Ortak mücadele kadar değerli bir şey yoktur" diye seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Seçimle gelen en geniş kitle sizsiniz ama zayıfsınız çünkü birlik değilsiniz. Birlik olmayınca güçlü değilsiniz. Ortak taleplerinizi birlikte seslendirme iradenizi güçlendirmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Şimdilik bir tek aldığınız nefeste vergi yok" diyerek vatandaşın ekonomik sıkıntı içerisinde olduğundan bahseden Kılıçdaroğlu, "2021'in ocak ayında 21 milyar lira faiz ödendi. Cumhuriyet tarihinin en fazla faizini ödüyoruz. Kime? Londra'daki bir avuç tefeciye. Osmanlı niye battı hiç düşündünüz mü? Niye genel borçlar idaresi kuruldu. Şimdi borçlar genel müdürlüğü var. İki yıl önce kuruldu. Devletin borçlarını yönetmek için genel müdürlük kurmak zorunda kaldılar" diye sitem etti.





Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Evranlarınızı tutacak niye kimse yok. O kadar işsiz var. Bu çok mu zor hiç de zor değil. Bizim çok yerde belediye başkanlarımız yanlarında çalışanları muhtarlar için görevlendiriyor."

"Niye sizin bütçeniz yok?"

"Sizin bir bütçeniz var mı? Yok. Niye sizin bütçeniz yok? Siz fakir fukaraya yardım yapacak parayı nereden bulacaksınız. Üniversiteye kaydınız yaptıracak fakir bir ailenin çocuğu. Bilete verecek parası yok. En hızlı ulaşabileceği kişi muhtar. Niye sizin bütçeniz yok? Sizin mahallenizdeki binalar dolayısıyla emlak vergisi ödeniyor. Bunun yüzde 1'i, yüzde 2'si muhtarlığa ayrılamaz mı? Ayrılabilir."

"Muhtarlık kanuna göre kamu kurumu değil, neden?"

"Bir dönem muhtarlara gerek yok dendi. Biz itiraz ettik. Muhtarlık kurumunu güçlendirmek istiyorsanız dediğim kurallara dikkat edeceksiniz. Seçimle geliyorsunuz. Muhtarlık kanuna göre kamu kurumu değil. Neden değil? Belediye muhtarlarla ortak proje yapamaz. Niye? Kamu kurumu olmadığı için. Niye siz kamu kurumu değilsiniz? Sizi niye ayırıyorlar? Neden bu kanun böyle?"

"Seçimle gelen en geniş kitle sizsiniz ama zayıfsınız çünkü birlik değilsiniz. Birlik olmayınca güçlü değilsiniz. Ortak taleplerinizi birlikte seslendirme iradenizi güçlendirmeniz gerekiyor."

"Demokrasi hattını güçlendirmek istiyorsanız muhtarlardan başlayacaksın. Bunu yapacağız."

"Sosyal devlet kimi korumalı; esnaf mı, tefeciyi mi?"

"Bilmeniz lazım. Bakın pandemi dönemi. 25 bin 522 müzisyene üç ay boyunca ayda bin lira para vereceğiz diyorlar. Basit usule bağlı esnafa da üç ay boyunca biner lira vereceğiz dediler. İş yeri kirada olanlar var onlara kira yardımı yapacaklar 1 milyar 300 bin lira toplam. Gezdim esnafı. Siz de geziyorsunuz zaten. Bu paralar kurtarır mı? Kurtarmaz. Devletin cebinde para yok ki versin diyeceksiniz. Bakın ocak ayında bir seferde ödenen faiz 21 milyar lira. Bütün esnafa ödenen para 7 milyar lira. Tefeciye verilenin üç katı. Kim değerli? Esnaf mı, tefeciyi mi? Sosyal devlet kimi korumalı. Kamu özel işletmeleri yaptılar. Bilmediğiniz hava alanı yaptılar para ödüyorsunuz. Bunlara 2021 yılında ödenecek ne kadar biliyor musunuz? 30 milyar lira. Oturup düşünmemiz gerekiyor!."

"Namuslu siyasetçi eksiğimiz var"

"Namuslu siyasetçi eksiğimiz var. Siyasetçi cebine değil millete çalışacak. Siyasete giriyor köşeyi dönüyor. Nasıl oluyor aklım almıyor benim. Nasıl zengin oldun? Aldığı maaş belli. Mal varlığına bakıyorsun devasa. Bir ülkedeki en tepe noktasında oturan bir kişinin mal varlığı başka bir devlet başkanı tarafından koz olarak kullanılıyorsa orada bir sorun var demektir. Devleti yönetenin tertemiz olmaması lazım."