-KILIÇDAROĞLU: NE OLACAK TEHDİTLERİN SONU? BATMAN (A.A) - 03.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu" dedi. Kılıçdaroğlu, Batman'da partisinin mitinge katılmadan önce havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Bir dergide yayımlanan makalede CHP'ye destek çağrısı var. AK Parti eleştiriliyor nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Son derece memnun oldum. Gerçekleri, demek ki sadece benim içerde gördüğümü bütün dünya da görüyor. Mutluyum. CHP iktidarı için de mutluyum" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta'da CHP bürosunu ziyaretiyle ilgili bir soruya da; "Memnunum. Demek ki Sayın Başbakanın ayakları yere değmeye başladı" şeklinde yanıt verdi. Daha sonra Valilik Kavşağı Adalet Caddesi'nde partisince düzenlenen mitinge katılan Kılıçdaroğlu, barış ve huzur içerisinde,kardeşçe yaşamak istediklerini ve bir çocuğun bir yatağa aç girmesini istemediklerini söyledi. Batman'ın kendilerine yeterince oy vermediğini bildiklerini, suçun da kendilerinde olduğunu, buralara gelmediklerini,oturmadıklarını ve dert dinlemediklerini, Ankara'da oturup oy istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: "Batman'a gelmedik, sesini dinlemedik, çayınızı içmedik. Ankara'da oturduk. Daha fazla geleceğim. Daha fazla konuşacağız. Daha fazla dinleyeceğim. Batmanlının yüreğini kazanacağız. Beraber güveni oluşturacağız. Bu kez sizin çocuklarınız var. Sizin için çalışacaklar. Batman'da seçilecekler. Sizin sesiniz olacaklar. Batmanlının sesini sadece ülkede değil, dünyaya duyuracaklar. Size seçme, seçilme hakkını getiren parti CHP'dir. İstiyoruz ki her evde huzur olsun. Anneler çocuklarını huzurlu şekilde okula gönderebilsinler. Şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Her evde huzur ve barış olsun, akşam tencere kaynasın, anneler çocukların karnını doyursunlar okula huzur içinde göndersinler. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nce her aileye aylık 600 lira vereceğiz. Sık sık diyorlar ki; 'Doğu ve Güneydoğu'da OHAL vardı biz kaldırdık' Bunlar mı kaldırdı? Yalan söylüyorlar. Samimi söylüyorum yalan söylüyorlar. Bunlar kaldırmadı. OHAL'i Türkiye'ye getirdiler. Sıkıysa konuş. İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu. Demokrasi gelecek herkes özgürce konuşacak. Herkes özgürce düşüncesini ifade edecek. Türkiye'de OHAL'i de özel yetkili mahkemeleri de kaldıracağız. Herkes bağımsız yargıda yargılanacak ve herkes bu ülkede rahat bir nefes alacak. Bizim hedefimiz bu. Genç bir arkadaşım güzel bir pankart yazmış 'Her türlü kaset, kamera çekimi itina ile yapılır. Tayyip kasetçilik'. Eyvallah. 'Kullandınız dini, imanı, akıttınız kardeş kanını' diyorsunuz. Bunların ne yaptığını ben çok iyi biliyorum. Sizler de iyi biliyorsunuz. Herkesin inancına saygılıyız. Herkesin kimliğine saygılıyız. İnanca ve kimliğe saygılı olmak her insanın görevidir. İnsan olmanın görevi kimliklere ve inançlara saygılı olmaktır." Mitingin sonunda havaalanına giderken bir kahvehanede vatandaşlarla çay içerek bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu'na bir kişi, Avrupa kriterlerine göre özerklik istediklerini söyledi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Bence hiçbir sakıncası yok. Ama şöyle bir yanlışlık olmasın. Yerel yönetimde özerklik şartı bütün Türkiye içindir" dedi. Bu sırada bir başka vatandaşın "ama çekince konulmuş" demesi üzerine Kılıçdaroğlu, "6 maddeye çekince koyulmuş ama meclis, parlamento kabul etmiş. 6 madde için bakanlar kuruluna yetki verildi. Ne zaman istersen kaldırabilirsin. Yani parlamentonun kabul ettiği bir şey" şeklinde konuştu.