Kılıçdaroğlu'nden siyasi parti liderlerine çağrı: Şehit yakınları ve gaziler arasında var olan farklılıkların tümünü gidermek konusunda gelin ortak bir çalışma yapalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit aileleri ve gazi yakınları ile bir araya geldi. Kalpak takan Kılıçdaroğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından şilt verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Haftası kapsamında Ankara’daki Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltıda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Siyasi parti liderlerine gazilerin ve şehit ailelerinin sorunlarına ortak çözüm bulma konusunda çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Yeri geliyor şehitlerimizi, gazilerimizi yere göğe sığdıramıyoruz. Gazi olmak, şehit olmak sıradan bir olay değil. İnsanlar bir bedel ödüyorlar. Onlar bedel öderken bizler evlerimizde rahat uyuyabiliyoruz, sokaklarda, caddelerde gezebiliyoruz. Dolayısıyla siyaset kurumu üstüne düşen görevi yapmamıştır. Bu gerçeğin altını çizmemiz lazım.

Gaziler diyoruz, kaç tür gazimiz var? Kore gazimiz var, Kıbrıs gazimiz var, malul sayılmayan gazilerimiz var, terör gazimiz var, 15 Temmuz gazimiz var. Her birisi ayrı bir statüye tabi. Gazi gazidir, şehitte şehittir. Hepinizin huzurunda öncelikle TBMM Başkanı Sayın Şentop'a açıkça çağrıda bulunuyorum. Sonra da bütün siyasi parti liderleri, genel başkanlarına açık çağrıda bulunuyorum. Şehit yakınları ve gaziler arasında var olan farklılıkların tümünü gidermek konusunda gelin ortak bir çalışma yapalım. Siz kanun teklifi verin, biz destekleyelim."

Bir gaziyle muhabbet eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, kalpakla poz verdi: