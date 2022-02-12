Kılıçdaroğlu'ndan yeni elektrik faturası açıklaması: Hükûmete geri adım attırmak istiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödememe kararına ilişkin konuştu. CHP lideri, “Amacım, insanların faturalar nedeniyle yaşadığı derin acıya ortak olmaktı. Onların sözcüsü olmak istedim” dedi. İstanbul'da elektrik faturasını vitrinine asan bir esnafa hemen maliyeci gönderildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, “Ne zamana kadar ödemeyeceksiniz” sorusuna, “Hükümete geri adım attırmak istiyorum. Zamlar geri alıncaya dek faturaları ödemeyeceğim” diye yanıt verdi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’e konuşan CHP lideri, 6 muhalefet partisi ile ortak metin üzerinde mutabakat sağladıklarını söyledi. Yemekte metin üzerinde konuşacaklarını, bir tarih belirleyeceklerini ve o tarihte altı lider bir kez daha kamera karşısına geçerek metni kamuoyuna açıklayacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, söz konusu toplantıya sivil toplum kuruluşlarının da davet edileceğini ifade etti.

CHP lideri “Ahlatlıbel'deki toplantıda Cumhurbaşkanı adayı da konuşulur mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Gündemimizde bu yok. Ben şahsen bu konuya girmem. Diğer arkadaşların gireceğini de sanmıyorum. Aday belirleme, üçüncü aşama. Zamanı gelindiğinde konuşulur.”

“Belli ki dört partili Millet İttifakı, Ahlatlıbel Zirvesi'nin ardından altı partili bir ittifaka dönüşecek ve kısa süre içinde yol haritasını kamuoyuna duyuracak” diyen Zeyrek, yazısında ayrıca, “Bu arada muhalefet zirvesinde HDP yok ama HDP de demokratik parlamenter sistemi destekliyor. Haliyle ilk yapılacak genel seçimlerde TİP gibi diğer sol partilerle ittifak yapması beklenen HDP, Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet bloğuna dışarıdan destek verebilir” görüşünü aktardı.