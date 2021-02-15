Kılıçdaroğlu’ndan “yeni anayasa” yorumu: Otursunlar önce kendi aralarında anlaşsınlar, söylemleri arasında 180 derece fark var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni anayasa konusunda AKP ve MHP'nin kendi aralarında da anlaşamadıklarını belirterek, "Otursunlar önce kendi aralarında anlaşsınlar, söylemleri arasında 180 derece fark var" yorumunu yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in "Geniş tabanlı bir anayasa çalışması teklif edilirse tavrınız ne olur?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Bizim arzumuz demokratik parlamenter sisteme dayalı bir anayasa" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkede o uygun iklim yok, tersine sivil darbe var"

“Erdoğan, böyle bir şey söylüyorsa niye anayasa değişikliğine ihtiyaç duyduğunu da söylemelidir. Maalesef bir sivil darbe süreci içindeyiz. Bu süreçte sivil anayasa iklimi yok. Rahmetli Ecevit, koalisyon hükümeti döneminde Avrupa Birliği uyumu için birçok anayasa değişikliği yapmıştı. Hepsi de oy birliğiyle kabul edilmişti. Ayrıca öncelikli başka konular var. Ülkede o uygun iklim yok, tersine sivil darbe var. Ekonomik buhran var. Öncelikle bunun halledilmesi lazım. Ülkedeki gerginliğin yumuşatılması lazım. Yatağa aç giren insanlar var, işsizler var, zorda esnaf kardeşlerimiz var. Önce onların sorunlarını çözmek lazım.

Otursunlar önce kendi aralarında anlaşsınlar. Söylemleri arasında 180 derece fark var.

"İktidar gerçekten milletin gerçek gündeminden kopuk"

2023 için Erdoğan 2 trilyon milli gelir hedeflemişti. Bugün o hedefin yarısına bile ulaşamadık. İnsanlar mutfağın durumuna bakıyor. Erdoğan gündemi değiştirmek için her seferinde başka bir şey ortaya atıyor. Doğalgaz, anayasa, Ay'a gideceğiz… İktidar gerçekten milletin gerçek gündeminden kopuk. Erdoğan vatandaşları dinlemek istemiyor artık"