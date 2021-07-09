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Kılıçdaroğlu'ndan Soma yolunda yaşamını yitiren İlter ve Çetin'le ilgili iktidara tepki: Artık biraz utanın, biraz vicdanınız sızlasın

09 Temmuz 2021 17:03

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir otomobilin kaza yapması sonucu, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İnter, hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar, Soma’yı toplu mezarlığa çevirdi! Artık biraz utanın, biraz vicdanınız sızlasın, Soma’ya eziyet etmeyi bırakın!" diyerek tepki gösterdi. 

Kılıçdaroğlu'nun Twitter paylaşımı şöyle:

"Ankara'ya girişleri engellenen Soma’lı maden işçilerinden Ali Faik İlter ile Birleşik Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin trafik kazasında hayatını kaybetti. İktidar Soma’yı toplu mezarlığa çevirdi! Artık biraz utanın, biraz vicdanınız sızlasın, Soma’ya eziyet etmeyi bırakın!"

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