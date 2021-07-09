Soma'ya dönüş yolunda yaşamını yitiren Tahir Çetin'in son konuşması gündem oldu: Çevik kuvvet, asker, jandarma hepsi karşımızda, neden?

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir otomobilin kaza yapması sonucu, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İnter, hayatını kaybetti. Sosyal medyada yeniden gündem olan son konuşmasında Çetin, "Çevik kuvvet, asker, jandarma hepsi karşımızda, neden?" dedi.

Uyar Madencilik’ten alamadıkları tazminatları için 15 yıldır mücadele eden Somalı madenciler, son kez sorunun çözümü noktasında 4 Temmuz günü aileleriyle birlikte otobüsle Ankara’ya hareket etti. Görüşmelerden olumlu bir yanıt alamayan madenciler Soma’ya geri dönme kararı aldı. Saat 04.30’da Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi civarında bulundukları aracın takla atması sonrası Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İlter hayatını kaybetti. Tahir Çetin'in son konuşması yeniden gündem oldu. Çetin, söz konusu konuşmada şunları ifade etmişti:

"Maalesef iki aydan beri Mustafa Elitaş, 2 tane bakanın ortak kararlaştırmış olduğu kanunu bizim Meclisimize geçmesini engelliyor. Mustafa Elitaş'a sormak lazım. Bize 3 defa toplantıda dediniz ki, "Yol buluyoruz." Yol kanundur! Kanundan başka nasıl yol olur? Sizden yıllardan beri alışmışsınız yolsuzluğa, haksızlığa, adaletsizliğe. Biz kanun istedik kanun! Kanunla bu işçilerin haklarını ödeyin dedik. O Meclis'in iradesi, bu işçilerin alın teri yok mu? Çevik kuvveti, askeri, jandarması hep karşımızda, neden Allah aşkına neden? Yeter!"