Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, evinin önünde saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'ı telefonla aradığı belirtildi. Özdağ'dan saldırıya ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu'nun, geçmiş olsun dileklerini ilettiği duyuruldu.

Ne olmuştu?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi. 5 kişinin saldırısı sonucu elinden ve başından ciddi şekilde yaralandığı açıklanan Özdağ, hastaneye kaldırıldı. Özdağ'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

TIKLAYIN | Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi!