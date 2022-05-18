Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt: Tanıştırayım, solundaki 6. kişi kurucusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "SADAT’ın yöneticileri, kendileriyle yakından, uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu adeta bizim şu anda kullandığımız darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor." açıklamasına yanıt verdi.

Erdoğan'ın sözleri sonrası Twitter'dan açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a SADAT'ın Kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin de yer aldığı toplantının fotoğrafını paylaştı.

Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:

"Erdoğan 'SADAT ile alakam yok' demişsin. Tanıştırayım, devlet sırlarının konuşulduğu toplantıda solundaki 6. kişi SADAT'ın kurucusu. Silah tüccarı. Başkenti İstanbul, dili Arapça olan yeni bir devlet kurmak istiyor. Bu başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım."

CHP lideri Kılıçdaroğlu geçen hafta basına haber vermeden SADAT'ın önüne gitmiş, "SADAT terörist yetiştiren bir kuruluştur, seçimin güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu SADAT'tır ve Saray'dır" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri yankı uyandırırken, Erdoğan bugünkü grup konuşmasında, "SADAT’ın yöneticileri, kendileriyle yakından, uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu adeta bizim şu anda kullandığımız darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyo." açıklamasını yapmıştı.

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