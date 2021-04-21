Kılıçdaroğlu'ndan Ruhsar Pekcan açıklaması: Görevinden alınması güzel ama gereğinin yapılması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ticaret Bakanlığı'na kendisinin ve eşinin ortak olduğu şirket üzerinden dezenfektan alındığını doğrulayan ve dün akşam kabine revizyonuyla görevden alınan Ruhsar Pekcan’a ilişkin olarak, “Görevinden alınması güzel ama gereğinin yapılması lazımGörevinden alınması güzel ama gereğinin yapılması lazım" açıklamasını yaptı.

Beylikdüzü'ndeki temel atma töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz. Devletin uğradığı kaybın giderilmesi lazım” dedi.

Ne olmuştu?

ODA TV'den Can Özçelik'in haberinde Ruhsar ve Hasan Pekcan'ın ortak olduğu Nanoksia Biyoteknoloji ve Karon Mühendislik firmalarının bakanlık bünyesindeki kurumlara toplam 9 milyon TL'lik dezenfektan sattığı belgeleri yayınlamıştı.

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