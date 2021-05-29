Kılıçdaroğlu'ndan referandum çağrısı: Gel kardeşim koyalım sandığı, vatandaşa "Erken seçim istiyor musun, istemiyor musun?" diye soralım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Eğer sen halkın hakemliğini istiyorsan referandum istiyorsan gel kardeşim koyalım sandığı, erken seçim istiyor musun istemiyor musun. İstiyorsa erken seçime gidelim" çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); tamamlandığında Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinden geçecek, 12 duraklı Ataköy-İkitelli Olimpiyat metro hattının, 2 istasyonluk bölümünü hizmete açtı. Hattın, Bahariye ve Masko İstasyonları’nın açılışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış töreninde TBMM Başkanvekili Haydar Akar ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay da hazır bulundu. Açılışta; CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB üst yönetimi, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri de yer aldı. Çevrede bulunan binaların balkonlarında ve pencerelerinde biriken vatandaşlar, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na alkışlarla destek verdi.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu hakkında başlatılan ellerini arkada bağladın incelemesini hatırlattı

Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na geçen yıl İstanbul'un fethinin 567. yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ni ziyareti sırasında yürürken ellerini arkasına bağlayarak saygısızlık yaptığı gerekçesi ile inceleme başlatılmasına göndermede bulundu.

"Bunların hepsi, vız gelir tırıs gider; inandığın yolda devam et Sayın Başkan"

Güzel bir hattın açılışını yaptıklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, “Sayın Başkan, sizi ve ekibinizi yürekten kutluyorum. Biliyorum bunu yaptığınızda, yine diyecekler, ‘Vay elini arkaya attın; soruşturma. Vay efendim şunu yaptın; soruşturma. Vay efendim neden şu kadar gün bedava yaptın’ yine soruşturma olacak. Bunların hepsi, vız gelir tırıs gider; inandığın yolda devam et Sayın Başkan, inandığın yolda devam et. Ölçümüz nedir? Ölçümüz şudur arkadaşlar: Boğazdan aşağı haram lokma inmeyecek; bitti. Temel ölçümüz budur. Gerisinin hiçbir önemi yok” ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP lideri, iktidarı eleştirerek, "Bir saray iktidarı Türkiye Cumhuriyeti devletinin sorunlarını çözemez" dedi. Erdoğan'a erken seçim için referandum çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Sedat Peker’den 10 bin dolar alan” bir siyasetçi olduğunu yönündeki iddiasını hatırlatarak, "Kim bu siyasetçi?" diye sordu.

"Erdoğan'ın Soylu'ya 10 bin dolar alan siyasetçiyi sorması 'Böyle bir adamın siyasette yeri yoktur' demesi lazım"

Kılıçdaroğlu, "Mafya, bir siyasetçiyi her ay 10 bin dolarla besliyorsa orada ahlak olmaz. İçişleri Bakanı diyor ayda 10 bin dolar rüşvet alıyor diye. Ben merak ediyorum kim bu? Erdoğan kim bu rezil adam diye soruyor mu? Sormuyor. Bir ülkenin cumhurbaşkanı kendi atadığı bakanın söylediği bir siyasetçiye 10 bin dolar rüşvet veriyorlar dediğini duyduğunda ne yapar ahlaklı adamsa çağırır İçişleri Bakanı'nı. Böyle bir adamın siyasette yeri yoktur demesi lazım. Milletvekiliyle parlamentonun derhal harekete geçmesi lazım. Özellikle AK Partiye ve MHP'ye oy veren saygı değer vatandaşlarıma sesleniyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti devletini kirletmeye kimsenin hakkı da yetkisi de yoktu"

CHP lideri devamında da, "10 bin dolar alıyorsa o kişi nereden ve kimlerden besleniyor? O siyasetçi millete mi mafyaya mı hizmet ediyor? Milletin verdiği para belli. Emekliysen aldığın aylık bellidir. Ama onun kat ve kat üzerinde rüşvet veriyorsanız ve o da kabul ediyorsa bunun üzerinde hepimizin durması, hepimizin isyan etmesi lazım. O nedenle kirlilikten arınması lazım. Ahlakın gelmesi lazım. Toplum ahlaklı siyasetçileri değil. TC devletini kirletmeye kimsenin hakkı da yetkisi de yoktur" sözlerini kaydetti.