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Kılıçdaroğlu'ndan parti liderlerine 'kurultay' mektubu

"Kurultayımıza sizleri davet edemiyor olmaktan büyük üzüntü duyuyorum"

09 Temmuz 2020 15:54

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek 37. Olağan Kurultay öncesi, 24 ayrı siyasi partinin liderlerine mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu mektubunda, "Kurultayımıza sizleri davet edemiyor olmaktan büyük üzüntü duyuyorum" düşüncesini dile getirdi. 

Mektupta “28-29 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız 37. Olağan Kurultayımızı, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihte yapmak üzere iptal etmiştik” diyen Kılıçdaroğlu “Ülkemizde salgının etkisinin yavaşlamaya başlamasıyla, Yüksek Seçim Kurulu’nun siyasi parti kongrelerinin yapılabileceğine yönelik kararı sonrası, Sağlık Bakanlığı’nın da (COVID-19 kapsamında alınması gereken tedbirlerle) Kurultayımızın gerçekleşmesi yönünde olumlu görüş belirtmesi üzerine, 37. Olağan Kurultayımızı toplama kararı aldık” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu “Açık havada ve seyircisiz olarak, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde Bilkent Odeon’da 37. Olağan Kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Covid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirmek zorunda olduğumuz Kurultayımıza sizleri davet edemiyor olmaktan büyük üzüntü duyuyorum” diyerek, siyasi parti liderlerine “Ülkemizin ve tüm dünyanın bir an evvel bu zorlu süreci geride bırakarak normale dönmesini umuyor, sizlere sağlık ve esenlikler diliyorum” mesajını iletti.

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