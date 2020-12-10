Kılıçdaroğlu'ndan parti içindeki taciz haberlerine ilişkin ilk açıklama: Gereği yapıldı, partiden ihraç edildi

CHP İstanbul yönetimde taciz ve cinsel saldırı haberlerine yönelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gereği yapıldı. Tutuklandı zaten, biz hemen partiden ihraç ettik." açıklamasını yaptı.

Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bir olay partinin ilkeleriyle çelişirse, o kişiyi partiden atarız. Temel ahlaki kurallar konusunda asla ödün vermeyiz. Gereği yapıldı. Bizim içimizden bir kişi çıkıp partimizden kimse taciz olayı için ‘Bir seferden bir şey olmaz' demedi. Ben Sabah gazetesine sormak isterim, manşete taşıyor. Biz taciz olayınca bir seferde bir şey olmaz diyeni parti meclisinde hele hele bakan koltuğunda hiç tutmayız. Gündemi değiştirmek istiyorlar. Günde 39 lira verdiğiniz adam var, aileni geçindir diye. Ahlakı, adalet arayacaksan buradan arayacaksın." ifadesini kullandı.