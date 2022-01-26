Kılıçdaroğlu: NTV'deki gazeteciler, siz Erdoğan'a sormaya çekindiniz, ben sorayım ıslak imzalı milyarları; cesareti var mı benimle yüzleşmeye?
26 Ocak 2022 23:07
Yayımladığı videoda, "Tek imza ile 6 milyar TL çeteye peşkeş çekiliyor" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NTV'de yayın yapan gazetecilere seslendi.
Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "NTV'deki gazeteciler, siz sormaya çekindiniz, bağlayın isterseniz, ben sorayım ıslak imzalı milyarları. Cesareti var mı benimle yüzleşmeye?" ifadesini kullandı.