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Kılıçdaroğlu: Akaryakıta yine zam geldi; tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim

18 Ekim 2021 17:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, motorine 2 gün arayla gelen ikinci zamma ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, tüm enerji sektörü paydaşlarıyla görüşeceğini belirtti. 
 
"Acilen toplanmamız lazım diyen" Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle: 
 
"Akaryakıta yine zam geldi. Kara Kış Fonu hemen kurulmalı, hemen! Tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim. Bu millet için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere acilen toplanmamız lazım. Milletimiz kaderine terk edilmiştir!"

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde dolar kurundaki tarihi rekorların ardından Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla görüşmüştü. 

 
TIKLAYIN | Motorine bir zam daha geldi!
 
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