Kılıçdaroğlu'ndan Manavgat paylaşımı: Temennimiz, yangının bir an önce kontrol altına alınması ve tahribatın daha fazla artmaması için

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada meydana gelen ve söndürülemeyen orman yangınına ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Manavgat'ta meydana gelen, bizlere büyük bir üzüntü veren orman yangınları nedeniyle tüm #Manavgat halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Temennimiz yangının bir an önce kontrol altına alınması ve tahribatın daha fazla artmaması için."

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