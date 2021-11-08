Kılıçdaroğlu’ndan Lütfü Türkkan değerlendirmesi: Bu tür provokasyonlar artabilir; çok daha dikkatli olalım

Eray GÖRGÜLÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bingöl’de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösteren şehit yakınına küfür eden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan hakkında ilk değerlendirmesini bugünkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında yaptı. Türkkan’ın davranışını onaylamadığını vurgulayan ancak yaşanan olayı da provokasyon olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, “AKP’nin bu tür provokasyonları artabilir. Bundan sonra çok daha dikkatli olmalıyız” uyarısında bulundu.

Provokasyon değerlendirmesi

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre MYK’nın en önemli gündem maddelerinden birini Bingöl’de bir şehit yakınına küfür ettikten sonra İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmesi istenen Lütfü Türkkan oluşturdu. Türkkan’ın şehit yakınına küfür etmesine tepki gösteren ve bu davranışı onaylamanın mümkün olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, yaşanan olayı ise provokasyon olarak değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, MYK üyelerine bu konuda uyarılarda bulundu.

Özel olarak Bingöl’e geldi

Türkkan’a tepki gösteren vatandaşın İzmir’de yaşadığının tespit edildiğini ve Meral Akşener’e tepki göstermek için özel olarak Bingöl’e geldiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, daha önce Rize’de Akşener’e yönelik provokasyon girişimini de hatırlattı. Ankara’nın Çubuk ilçesinde kendisine yönelik linç girişimini de hatırlatan ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu linç girişiminin görüntülerini grup toplantısında izlettirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, “AKP bu saldırıyı sahiplendi. Saray yönetimi, ekonomik sorunlar arttıkça dikkatleri başka yöne çekmek için çaba harcıyor. Bingöl’de yaşanan olay AKP’nin bu tür provakosyonlara daha sık başvuracağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

İl ve ilçe örgütlerini uyarın

Kılıçdaroğlu, aynı zamanda örgütlerden ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarının da bu tür provokasyonlara karşı il ve ilçe örgütlerini uyarmalarını isteyerek bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.