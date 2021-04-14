Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına 'ön yargılı seçmen' talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde Bursa’nın alınması için ön yargılı seçmene karşı çalışma başlattı. Ön yargısı olan vatandaşlar ikna edilecek, kanaat önderleri ve hemşehri dernekleriyle temas kurulacak.

Kılıçdaroğlu, Bursa örgütüyle son 15 gün içinde iki kez Ankara’da biraraya geldi. Haziran’da kenti ziyaret etmesi planlanan Kılıçdaroğlu, son yerel seçimlerde büyükşehirin kaybedilmesine neden olan Bursa’nın en büyük ilçesi İnegöl’de çalışmalarda ağırlık verilmesini istedi. Milliyet’ten Mehtap Gökdemir’in haberine göre, Kılıçdaroğlu, son yerel seçimlerde AK Parti’nin yaklaşık 48 bin oy farkla yeniden kazandığı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kurmaylarına ve il teşkilatına “Bursa’yı alacağız” talimatı verdi.

Kılıçdaroğlu’nun Bursa teşkilatına, “Kanaat önderleriyle diyalog halinde olun. Daha önce CHP’ye karşı önyargısı olduğunu tahmin ettiğimiz gruplarla mutlaka temas kurun. Pandemiden olumsuz etkilenen kesimlerle daha çok ilgilenin. Onların sorunlarını kamuoyunun gündemine taşıyın” dediği belirtildi.