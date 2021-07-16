Kılıçdaroğlu'ndan Kulüpler Birliği'ne destek: Takımlarımızın ve Türk futbolunun yanındayım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kulüpler Birliği için yayınladığı destek mesajında "Takımlarımızın ve Türk futbolunun yanındayım, mücadelelerine elimden gelen desteği vereceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında yaşanan gerilime ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, "TFF yönetimine ve Katarlı beIN'in satın aldığı Digiturk’e takımlarımızın haklı isyanı devam ediyor. İktidarın Katarlı ortaklarıyla dokunup bozmadığı hangi değerimiz kaldı? Takımlarımızın ve Türk futbolunun yanındayım, mücadelelerine elimden gelen desteği vereceğim" dedi.

TIKLAYIN - Kulüpler Birliği'nden açıklama: Futbol dışı kurumların futbolla alakalı görüş bildirmeleri konuyu farklı yerlere taşımaktadır