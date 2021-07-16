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Spor

Kulüpler Birliği'nden açıklama: Futbol dışı kurumların futbolla alakalı görüş bildirmeleri konuyu farklı yerlere taşımaktadır

16 Temmuz 2021 16:15

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından yapılan açıklamada "Futbol dışı kurumların futbolla alakalı görüş bildirmeleri konuyu farklı yerlere taşımaktadır" denildi.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Futbol ile alakalı problemlerimizi ilgili paydaşlarla çözme gayretindeyiz. Futbol dışı kurumların futbolla alakalı görüş bildirmeleri konuyu farklı yerlere taşımaktadır ve bu durumu sorunlarımızın çözümüne yönelik faydalı bir davranış olarak görmemekteyiz.

Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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