Kılıçdaroğlu'ndan "kripto para" açıklaması: Türkiye’nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular, gençlere tahammülleri yok bunların

Türkiye'de kripto paraların düzenlenmesine yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular, gençlere tahammülleri yok bunların" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Tüm gün farklı paydaşlarla görüştüm. Blockchain ve kripto 1 milyar dolarlık (Unicorn) teşebbüslerimizin çıkacağı yegane alandır. Türkiye’nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular. Gençlere tahammülleri yok bunların. Yok yok yok!" ifadesini kullandı.

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