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Ekonomi

Kılıçdaroğlu'ndan "kripto para" açıklaması: Türkiye’nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular, gençlere tahammülleri yok bunların

16 Nisan 2021 16:38

Türkiye'de kripto paraların düzenlenmesine yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular, gençlere tahammülleri yok bunların" açıklamasını yaptı. 

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Tüm gün farklı paydaşlarla görüştüm. Blockchain ve kripto 1 milyar dolarlık (Unicorn) teşebbüslerimizin çıkacağı yegane alandır. Türkiye’nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular. Gençlere tahammülleri yok bunların. Yok yok yok!" ifadesini kullandı. 

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