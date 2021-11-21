Kılıçdaroğlu'ndan kendisiyle ilgili 17 davayı geri çektiği belirtilen Erdoğan'a: Şimdi bu algıcıbaşının algılarını bir kenara itip, gerçekleri öğrenmenin zamanı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim ama sen bunların kıymetini anlamadın" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Nihai sonuçlanan 21 davanın, 18 tanesi benim lehime, 3 dava da aleyhime sonuçlanmıştır." yanıtını verdi. "Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür. " diyen Kılıçdaroğlu, "Her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı…" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim ama sen bunların kıymetini anlamadın" demiş, bazı haber sitelerinde "CHP lideri Kılıçdaroğlu’na açtığı 17 davayı geri çektiği" haberi servis edilmişti.
"O davaları geri çekme, sonuna kadar götür"
Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a dava konusunda Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:
"Şahıs çıkmış, “Kılıçdaroğlu'nu affediyorum” söylemiyle, açtığı 17 davayı güya “Geri çekiyorum” mesajı vermiş. Şimdi bu algıcıbaşının algılarını bir kenara itip, gerçekleri öğrenmeniz zamanı.
2011’den bu güne kadar, Şahıs tarafından bana açılan dava sayısı 44’tür. Bu davalardan 21 tanesi nihai olarak sonuçlanmıştır. Diğer davaları devam etmektedir. Nihai sonuçlanan 21 davanın, 18 tanesi benim lehime, 3 dava da aleyhime sonuçlanmıştır.
Aleyhime sonuçlanan 3 davadan 2 tanesi AİHM’ye gitmiştir ve lehime sonuçlanmıştır. Şahıs Türk hukukunu tarumar ettiği için, dünyaya daha çok rezil olmamak adına, kalan davaları geriye çekmektedir.
Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür. Her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı…"
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Erdoğan ne söylemişti?
Erdoğan, AKP grup toplantısında dün kimlerle "helalleşeceğini" açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Evet, dün helalleşme kavramında böyle bakan bir zatın bugün birden aydınlanma yaşayıp 180 derecelik bir dönüşle helalleşme peşine düşmesi ne kadar garip değil mi? Ey Kılıçdaroğlu sen önce başörtülü kızlarımızdan, bacılarımızdan helallik dile. Utanmadan, sıkılmadan, hala diyorsun ki onların hukukunu biz koruduk diyor. Hayatın yalan! Biz bu işin gerisindeki niyeti görmesek, diyeceğiz ki olabilir, insan değişebilir. Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim ama sen bunların kıymetini anlamadın. Sende bunu anlayacak bir yüz de yok. CHP aynı CHP, Kılıçdaroğlu aynı Kılıçdaroğlu, zihniyet aynı zihniyet. Sadece bunlara verilen rol değişti" ifadelerini kullandı.
TIKLAYIN - Erdoğan: Ey Bay Kemal, sen önce benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan helallik dile