Kılıçdaroğlu'ndan kendisiyle ilgili 17 davayı geri çektiği belirtilen Erdoğan'a: Şimdi bu algıcıbaşının algılarını bir kenara itip, gerçekleri öğrenmenin zamanı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim ama sen bunların kıymetini anlamadın" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Nihai sonuçlanan 21 davanın, 18 tanesi benim lehime, 3 dava da aleyhime sonuçlanmıştır." yanıtını verdi. "Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür. " diyen Kılıçdaroğlu, "Her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı…" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim ama sen bunların kıymetini anlamadın" demiş, bazı haber sitelerinde "CHP lideri Kılıçdaroğlu’na açtığı 17 davayı geri çektiği" haberi servis edilmişti.

"O davaları geri çekme, sonuna kadar götür"

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a dava konusunda Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:

"Şahıs çıkmış, “Kılıçdaroğlu'nu affediyorum” söylemiyle, açtığı 17 davayı güya “Geri çekiyorum” mesajı vermiş. Şimdi bu algıcıbaşının algılarını bir kenara itip, gerçekleri öğrenmeniz zamanı.

2011’den bu güne kadar, Şahıs tarafından bana açılan dava sayısı 44’tür. Bu davalardan 21 tanesi nihai olarak sonuçlanmıştır. Diğer davaları devam etmektedir. Nihai sonuçlanan 21 davanın, 18 tanesi benim lehime, 3 dava da aleyhime sonuçlanmıştır.

Aleyhime sonuçlanan 3 davadan 2 tanesi AİHM’ye gitmiştir ve lehime sonuçlanmıştır. Şahıs Türk hukukunu tarumar ettiği için, dünyaya daha çok rezil olmamak adına, kalan davaları geriye çekmektedir.

Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür. Her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı…"