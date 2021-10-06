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Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul'un Kurtuluş yıldönümü mesajı

06 Ekim 2021 16:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’un Kurtuluşu’nun 98’nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan şu ifadelerle kutlama yaptı: 

"Geldikleri gibi gittiler… İstanbul'un işgalden kurtuluşunun yıl dönümünde; Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnetle, şehitlerimizi rahmetle anıyor, İstanbul halkını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İstanbul’un Kurtuluşu’nun 98’nci yılı kutlu olsun!" 

TIKLAYIN - İstanbul’un Kurtuluşu’nun 98’nci yılı Taksim’de kutlandı

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