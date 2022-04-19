Kılıçdaroğlu’ndan IŞİD'in 'Türkiye sorumlusu' Kasım Güler’in yargılandığı davaya katılma talebi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, IŞİD'in 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler’in yargılandığı davaya, avukatı aracılığıyla katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Kılıçdaroğlu'nun katılma talebini Güler'in savunmasının ardından değerlendirileceğini belirtti.

MİT'in 15 Haziran 2021'de Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan, IŞİD'in 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler, Türkiye'ye getirilerek tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güler hakkında 'anayasayı ihlal' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından dava açıldı.

İkinci kez savunma için süre istedi

Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık ve avukatı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mehmet Can Keysan katıldı. Avukat Keysan, sanığın, IŞİD'in Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast planladığı yönündeki ifadeleri nedeniyle suçtan zarar görme ihtimaline karşı katılma talebinde bulunduklarını belirterek, dilekçeyi mahkemeye sundu. Davanın ilk celsesinde avukatı ile görüşemediği gerekçesiyle savunma yapmayan sanık Güler, bu kez 7 klasörden oluşan iddianamenin tamamını inceleyemediğini belirterek, mahkemeden tekrar savunma hazırlamak için süre istedi. Sanığın süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, Kılıçdaroğlu'nun katılma talebinin de sanık savunmasının ardından değerlendirileceğini belirtti. Tutukluluk halinin devamına hükmedilen sanığa, sonraki celsede savunma yapmaması halinde susma hakkını kullanmış sayacağı ihtarında da bulunuldu.

Duruşma ertelendi. (DHA)