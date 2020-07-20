Kılıçdaroğlu'ndan il belediye başkanlarına: Vatandaşla ilgilenin, siyaseti biz sizin yerinize yapıyoruz

Daha önce de büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta bir araya geldiği il belediye başkanlarına, “Siyasete girmeyin, vatandaşla ilgilenin. Siyaseti biz sizin yerinize yapıyoruz” dediği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Büyükşehir belediyeleri ile il belediyeleri arasındaki iletişimin güçlü olması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu’nun il belediye başkanlarına, “Sakın yakınmayın. ‘Belediye meclisinde çoğunluğum yok, beni engelliyorlar’ demeyin. Engelleyeceklerini zaten biliyorduk” dediği belirtildi.

Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun partisinin 37. Olağan Kurultayı’nda CHP’nin daha önceki bazı kurultaylarında olduğu gibi kapsamlı bir manifesto açıklamaya hazırlandığı öğrenildi. CHP’nin 14. Kurultayı’nda “İlk Hedefler Bildirgesi” olarak adlandırılan ve partinin politikalarında kapsamlı değişiklikler öngören bildiriye benzer bir içerikte 37. Kurultay’da bir bildirgenin açıklanacağı ifade ediliyor.

İktidar vurgusuyla yapılacak kurultayda bu kapsamda CHP iktidarında devlet yönetiminde uygulanacak politikaların sıralanacağı, yeni anayasa, demokratik parlamenter sistem ve sosyal devlet vurgusunun yapılacağı ifade ediliyor.

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