Kılıçdaroğlu’ndan iktidara Thodex sorusu: Öbür tosunu da aradın kırmızı bültenle ne oldu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, piyasadan topladığı 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu durum üzerinden iktidarı eleştiren CHP lideri, “Öbür tosunu da aradın kırmızı bültenle ne oldu?” diye sordu.

Kılıçdaroğlu, “Vurgunu vurdu. Bu adam (Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer) ne yapacak biliyor musunuz? Burada tokatladığı ve kendisini koruyan siyasileri yurtdışında ağırlayacak. Onlara lüks oteller, iyi imkanlar sağlayacak. Göreceksiniz, bunların hepsinin tanığı olacağız” diye konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TELE1'de Merdan Yanardağ’ın sunduğu “Gündem Özel” programına konuk oldu. Thodex tartışmasını “hükûmetin gündem yaratmak isteği” olarak değerlendiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“‘Acaba toplumun dikkatini açlıktan, yoksulluktan, sefaletten, pandemiden nereye çekebilirim?'… ‘Emekli amiraller bildiri yayınladı, 80 yaşında hastanede yatan emekli amiral darbe yapacak…' Nedir Allah aşkına bu? Ayağına elektronik kelepçe takıyor; peki bu adama (Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer) neden takmadın kardeşim? 2 milyar doları tokatlayan adama neden (elektronik kelepçe) takmadın? Niye sormadın, ‘ya arkadaş sen kimsin?' Bu ülkenin maliyesi nerede ya?”

İmamoğlu veya Yavaş Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek mi?

Kamuoyunda Cumhurbaşkanlığı için adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olarak gösterilip gösterilmeyeceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şu açıklamada bulundu:

“İki belediye başkanımız da son derece başarılı. Bu başarıları iktidar hazmedemiyor biliyoruz. Adayı belirlerken biz tek başımıza belirlemeyeceğiz. Önce yöntemleri belirleyeceğiz, sonra adayımızı belirleyeceğiz. Bu başarıları kendi bölgelerindeki başarıları sürdürmek istiyorlar. Bizim adayımız budur ya da şudur diye o tuzağa düşmeyeceğiz. Önce biz ilkeler konusunda anlaşacağız. Neyi nasıl, hangi sürede yapacağımızı beraber belirleyeceğiz. O zaman biz vatandaşa güven vermiş oluruz. Her bir parti, yarın seçim olacakmış gibi zaten çalışıyor. İttifaka dahil olmayan, iki pati daha var gelecek ve deva partisi çalışmalarını paylaşılıyor. İttifaklar zamanı gelince yeri gelir konuşulur.”

Erdoğan'ın 23 Nisan özel oturumuna katılmamasına tepki

23 Nisan kutlamalarının sınırlandırılması ve Erdoğan’ın Meclis ile Anıtkabir’deki törenlere katılmamasına ilişkin görüşlerini şöyle ifade etti:

“Devleti yöneten kişinin o devletin tarihine saygı göstermesi gerekir. Devleti yöneten bir kişinin TBMM’nin önemini kavraması gerekir. TBMM 101 yıl önce 23 Nisan 1920’de toplanmışsa 115 milletvekiliyle, o 115 milletvekilinin bu ülke için neler yaptığını biliyorsa, o gün ayrı bir toplantı yapmaz. TBMM kuruluşunun 101. yılında özel bir toplantı yapıyor. O özel toplantıdan bütün partililerin yetkilileri çıkıp konuşuyor. Ama o ülkede cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi gidip bir yerde bir açılış yapıyor. Bütün yandaş medya da onu canlı veriyor. Bu ne demektir? O kişi TBMM’ye saygı duymuyor demektir. TBMM’ne saygı duymayan birinin TC devletini yönetme gücü kabiliyeti yok demektir. Kendi tarihini bilmeyen bir insanın o ülkeyi yönetmesi mümkün değildir. Dış politikada da dış politikada da geldiğimiz nokta budur.”

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