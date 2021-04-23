Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki 23 Nisan törenine katılmadı; 2014 yılından bu yana iştirak etmedi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 101. kuruluş yıldönümü törenlerle kutlanıyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'deki törene katılmadı.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 101. açılış yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Çocuklarla birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Ziya Selçuk’un ardından Anıtkabir’e gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Anıtkabir’de bugün düzenlenen 23 Nisan törenine katılan tek siyasi parti lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener törene katılmayan isimler arasında yer aldı.

Çamlıca'da bayrak direğinin göndere çekilmesi törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir’deki törene katılmadı. 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, o tarihten bu yana Anıtkabir’de düzenlenen 23 Nisan törenlerine iştirak etmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bugün saat 16.00’da İstanbul’da Çamlıca bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi törenine katılacağı belirtildi.