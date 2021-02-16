Kılıçdaroğlu'ndan Gara sorusu: Devlet yıllarca neden bekledi, bu çıkışı neden şimdi yaptılar?

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Suudi Arabistan kralının vefatının ardından yas ilan edilmesini hatırlatarak, "13 vatan evladı için ulusal yas ilan edilmeliydi" diyen Kılıçdaroğlu, "Devlet bu durum için kaç yıldır neden bir şey yapmadı? Şimdi bu çıkışı neden yaptılar?" diye sordu.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi imzalı habere göre, Gara’da gerçekleştirilen askeri operasyonda 13 yurttaşın şehit edilmesine çok üzüldüğünü belirten Kılıçdaroğlu’nun “Büyük bir acı yaşıyoruz, 13 vatan evladı için ulusal yas ilan edilmeliydi. Suudi Arabistan kralının vefatının ardından bile yas ilan edilmişti. Bunun için neden yas ilan edilmiyor? Devlet bu durum için kaç yıldır neden bir şey yapmadı? Şimdi bu çıkışı neden yaptılar? Sorumlular bunun hesabını vermeli” dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kurmayların, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta söz ettiği ancak açıklamadığı müjdenin Gara operasyonuyla ilgili olduğu iddialarını anımsatması üzerine Kılıçdaroğlu, “Siyasetçinin devlet adamı olup olmadığı burada belli olur. Rahmetli Bülent Ecevit, Apo’nun yakalandığını ve Türkiye’ye getirileceğini Rahşan Hanıma bile söylememişti” ifadelerini kullandı.

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