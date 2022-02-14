Kılıçdaroğlu'ndan eşiyle '14 Şubat' paylaşımı: Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Bugün İzmir’de, tarihinin en büyük yatırımının temelini attık. Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile yaptığı özçekim fotoğrafını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, fotoğrafa; “Bugün İzmir’de, tarihinin en büyük yatırımının temelini attık. Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik” notunu düştü.