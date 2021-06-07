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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın karşısındaki kadının uyarılmasına tepki: Halktan tümüyle koptun Erdoğan

07 Haziran 2021 19:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atarak dondurma yiyen kadının uyarılmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Halktan tümüyle koptun Erdoğan. Anlamıyorsun gençleri, zorlama. Gerçi bu aralar kimseyi de anladığın yok." dedi. 

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Halktan tümüyle koptun Erdoğan. Gençler arasına gidiyorsun, güya dondurma yiyeceksin. Korumalar bacak bacak üstüne atan genç kadını uyarıyor. Erdoğan ve halk tiyatrosundan ancak bu kadarı olabiliyor. Anlamıyorsun gençleri, zorlama. Gerçi bu aralar kimseyi de anladığın yok."

TIKLAYIN - Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarıldı

 

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