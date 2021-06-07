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Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarıldı

DHA'nın ilgili videosunun ilkinde bu anlar yer alırken daha sonra paylaşılan ek görüntüde o bölümün kırpıldığı görüldü

07 Haziran 2021 16:45

Üsküdar Beylerbeyi'nde dondurmacıya uğrayıp vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında oturan ve bacak bacak üstüne atarak dondurma yiyen bir kadının uyarılması dikkat çekti. Kadın uyarının ardından bacağını indirdi. DHA'nın ilgili videosunun ilkinde bu anlar yer alırken daha sonra paylaşılan ek görüntüde o bölümün kırpıldığı görüldü. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Beylerbeyi'nde dondurmacıya uğradı. Burada dondurma yiyen Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet edip onlara da dondurma ısmarladı.

Bu esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında oturup bacak bacak üstüne atarak dondurmasını yiyen bir kadının uyarılması dikkat çekti. Kadın uyarının ardından bacağını indirdi. DHA'nın ilgili videosunun ilkinde bu anlar yer alırken daha sonra paylaşılan ek görüntüde o bölümün kırpıldığı görüldü. 

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