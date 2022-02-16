Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın elektrik tarifeleriyle ilgili açıklamasına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik tarifeleriyle ilgili duyurusuna tepki göstererek, "Günlerdir bile isteye, göz göre göre beklentiye sokulan milletimiz, bir kez daha elektrik faturalarında yüz üstü bırakılmıştır. " dedi.

Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen şikayetleri dikkate aldıklarını belirterek, "210 KW saate kadar düşük tarife ve yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımızın lehine yeniden değerlendirecektir. " açıklamasını yapmıştı.

"Bu daha başlangıç"

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan tarafından duyurulan düzenlemeye verdiği tepki şöyle:

"Günlerdir bile isteye, göz göre göre beklentiye sokulan milletimiz, bir kez daha elektrik faturalarında yüz üstü bırakılmıştır. Milletimize söz verdim; bu mücadelemin sonu değil, daha başlangıcı!"

Kılıçdaroğlu'ndan elektrik faturası kararı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyerek yeni bir süreci başlatmıştı.

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu: Erdoğan zamları geri çekinceye kadar bugünden itibaren elektrik faturamı ödemeyeceğim