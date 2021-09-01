Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan Bayraktar yorumu: Suçunu tescilledi, talimat aldığı yeri de işaret ediyor, gerçekler ortaya çıkarılmalı

CHP MYK, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemi ile toplandı. Edinilen bilgiye göre, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasına ilişkin olarak, “Dosyamda ne varsa doğrudur” açıklamasını değerlendiren Kılıçdaroğlu’nun, “Bayraktar itirafta bulundu. Diğer eski bakanların da suçunu tescilledi. Talimat aldığı yeri de işaret ediyor. Gerçeklerin ortaya çıkarılması lazım” değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi imzalı habere göre, okulların açıldığı dönemde hayat pahalılığının ihtiyaç sahibi aileleri zorladığını belirten Kılıçdaroğlu, “Vatandaşın yükü çok ağır. Birçok anne baba, çocuklarının kırtasiye ve diğer masraflarını karşılayamıyor. Hayat pahalılığı insanların belini büküyor” dedi. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına CHP’li belediyelerin destek olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a “Belediyelerimize, ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye yardımı yapılması” yönünde bir genelge göndermesi talimatını verdi.

Öte yandan yaklaşık bir hafta önce CHP Eskişehir İl Başkanı tarafından görevinden alınan partinin Seyitgazi İlçe Başkanı’nın MYK kararı ile görevine iade edildiği öğrenildi.