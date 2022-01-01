Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yılla beraber gelen zamları sosyal medya hesabından eleştirdi. CHP lideri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Erdoğan, en ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun bu millete. İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Bu millete huzur olmadıkça, Saray’ında sana ve senin çürüttüğün kurumlara da huzur olmayacak. Bu da benim 2022 sözüm olsun!” diye seslendi.

Türkiye yeni yıla zamlarla girdi. Doğalgaz fiyatlarına yüzde 15 ile yüzde 50 arasında zam gelirken; elektrik tarifelerinde de düzenlemeye gidildi. Elektrikte kademeli tarife kapsamında mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, 150 kilovatsaatin üstü için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş olarak uygulanacak.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından şöyle yazdı:

“Erdoğan, en ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun bu millete. Devasa zamları bu gece getirdin elektriğe, doğalgaza. İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın.

Bu millete huzur olmadıkça, Saray’ında sana ve senin çürüttüğün kurumlara da huzur olmayacak. Bu da benim 2022 sözüm olsun!”