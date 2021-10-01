Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'yeni anayasa' yanıtı: Kendisine ve büyük olasılıkla MHP'ye yaptığı çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin yeni yasama yılı açılış konuşmasında yaptığı "yeni anayasa" çağrısını, "Kendisine ve büyük bir olasılıkla MHP'ye yaptığı çağrı" sözleriyle değerlendirdi.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın konuşmasının ardından, Meclis kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın, açılış konuşmasında yeni anayasa konusundaki çağrısına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Kendisine ve büyük olasılıkla MHP'ye çağrı yaptı" dedi.

CHP lideri, "Sizin de çalışmanız olacak mı?" sorusuna ise "Elbette olacak, var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için ittifak olarak çalışıyoruz zaten. İttifakın bütün bileşenleri çalışıyor" karşılığını verdi.

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