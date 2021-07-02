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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tank palet fabrikası yanıtı: Gün gelecek o Katarlı ortakların, çevirdiğiniz işleri kendileri anlatacaklar

02 Temmuz 2021 19:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki tank palet fabrikasıyla ilgili "Her kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter üzerinden yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açıklamasının 'algı toparlamak' olduğunu belirtirken, "Gün gelecek senin o Katarlı ortakların, çevirdiğiniz tüm işleri kendileri anlatacaklar, bunu biliyorsun değil mi?" ifadelerini kullandı. 
 
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle: 
 
"Erdoğan, tek bir kuruş almadan peşkeş çektiğin Tank Palet Fabrikasında algı toparlamaya girişmişsin. Gün gelecek senin o Katarlı ortakların, çevirdiğiniz tüm işleri kendileri anlatacaklar, bunu biliyorsun değil mi? Bin yıllık devlet sayende oldu Kataristan, sen de onun başkanı!"
 
 
 
Erdoğan ne söylemişti? 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Arifiye'deki tank-palet fabrikasında,  “Esasen BMC burada sermayesinin tamamı devlete ait olan ASFAT şirketinin işletmecesi konumundadır. Fabrikamızın mülkiyeti Hazinemizin, tahsisi Milli Savunma Bakanlığı'na aittir. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır" diyen Erdoğan, "Fabrikamızın işletmesini yürüten Türk firmasıdır. Kadrolarımız Asfat'ta bulunmaktadır. Hiçbir çalışanımız hak kaybına uğramamıştır. Üretim TSK'mızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda askerlerimizin kontrolünde devam etmektedir" diye konuştu. Erdoğan, "Her kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor" dedi. 

TIKLAYIN - Erdoğan: Tank-palet fabrikası devletin malıdır, tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır

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