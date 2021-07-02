Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tank palet fabrikası yanıtı: Gün gelecek o Katarlı ortakların, çevirdiğiniz işleri kendileri anlatacaklar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki tank palet fabrikasıyla ilgili "Her kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter üzerinden yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açıklamasının 'algı toparlamak' olduğunu belirtirken, "Gün gelecek senin o Katarlı ortakların, çevirdiğiniz tüm işleri kendileri anlatacaklar, bunu biliyorsun değil mi?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle: