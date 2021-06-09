Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: O kadar gönlün fakir ki sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak konuşanlara neymiş millet açmış. Biz ne gerekiyorsa bütün imkânlarımızı seferber ederek yapıyoruz. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Yapıyoruz zaten. Pandemide CHP'li belediyeler yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL destekle fakir fukaranın yanında oldu" diyerek yanıt verdi.

"Sen batırdın, biz koştuk. O kadar gönlün fakir ki; sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin" diyen Kılıçdaroğlu, "AK Partili makul anne babalara, dürüst insanlara çağrımdır; artık bu düzene veda etme zamanınız gelmiştir. Vatanınıza karşı sorumluluğunuz budur" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Erdoğan 'Millet açsa onları da siz doyuruverin' demiş. Yapıyoruz zaten. Pandemide CHP'li belediyeler yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL destekle fakir fukaranın yanında oldu. Sen batırdın, biz koştuk. O kadar gönlün fakir ki; sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin.

AK Partili makul anne babalara, dürüst insanlara çağrımdır; artık bu düzene veda etme zamanınız gelmiştir. Vatanınıza karşı sorumluluğunuz budur."

TIKLAYIN - Erdoğan: Neymiş millet açmış, aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin