Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a karşı dava: "Hodri Meydan"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı davanın ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik karşı dava açtıklarını duyurdu. Çelik, "Hodri meydan" dedi
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na partisinin grup toplantısında 'a "FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğandır" dediği için 500 bin liralık tazminat davası açmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, söz konusu davaya ilişkin yaptığı açıklamada Erdoğan'a karşı dava açacaklarını ifade etti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan ve 'Hodri meydan' diyen Çelik'in açıklamaları şu şekilde:
"RTE, yine algı yaratmak için 500.000₺’lik dava açmış! Çok korktuk! Hodri Meydan! Biz de Genel Başkan adına (RTE aleyhine) karşı tazminat davası açıyoruz! Dava duruşmalarına bütün basın mensuplarını bekliyoruz! Pişman olacaklar! İddialarımızın doğru olduğunu ispatlayacağız!"