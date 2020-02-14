Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a karşı dava: "Hodri Meydan"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı davanın ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik karşı dava açtıklarını duyurdu. Çelik, "Hodri meydan" dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na partisinin grup toplantısında 'a "FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğandır" dediği için 500 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, söz konusu davaya ilişkin yaptığı açıklamada Erdoğan'a karşı dava açacaklarını ifade etti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan ve 'Hodri meydan' diyen Çelik'in açıklamaları şu şekilde: